Все меньше сомнений: Alyona Alyona в одном белье оседлала бойфренда и сделала личное признание

На Алене – черное белье и халат с леопардовым принтом. На ногах - носки и розовые босоножки на шпильке. Волосы она собрала в два пучка и выпустила пару прядей на лицо.

Alyona Alyona впервые показала бойфренда Дениса (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona порассуждала на тему судьбоносной встречи и сделала признание о Денисе. Оказалось, пара уже 10 месяцев вместе.

"Сложилось так, что с нашей первой встречи мы с Денисом больше не разъединялись. С каждым днем ​​становилось все меньше сомнений, что Денис – мой человек", – убеждена звезда.

Алена рассказала, что их отношения с Денисом настолько окрепли, что способны выдержать любые испытания. И это при том, что молодые люди не похожи.

Alyona Alyona признается, что любимый окружает ее заботой и вниманием (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"С уверенностью говорю, что противоположности притягиваются. У двух совершенно разных, на первый взгляд, людей действительно в голове есть много общего и именно это объединяет", - рассказала рэперша.

Также она призналась, какой же на самом деле ее любимый – знаменитость не жалела эпитетов и завалила парня комплиментами.

"Это творческий, креативный, очень веселый и очень провокационный парень. Но в то же время он очень добрый, супернежный и суперискренний парень, которого я люблю", - призналась блогеру в чувствах его вторая половинка.