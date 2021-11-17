Даже меня достало: сестра экс-НеАнгела Виктории сделала заявление на фоне скандала с Каминской

Экс-участницы группы "НеАнгелы" Слава Каминская и Виктория Смеюха публично поругались в сети. Певицы никогда не скрывали, что отношения у них были напряженные, не обходилось без конфликтов, которые за 15 лет совместной работы неизбежны. Так, после выяснения отношений с коллегой Викторией, которая разрезала на камеру торт с изображением экс-коллеги по дуэту, Каминская решила высказаться о сложившейся ситуации и даже призналась, что погорячилась.

На странице в Instagram Слава написала несколько постов, на защиту же Виктории в соцсети встала ее сестра Ульяна.

Каминская решила прокомментировать свой предыдущий ответ Виктории и внести некоторые пояснения.

"Я, конечно, сделала ошибку, поддалась эмоциям и продолжаю, я всегда делаю одну и ту же ошибку", - написала она. Также певца вновь подчеркнула, что считает поступок экс-коллеги по дуэту хайпом с подачи ее пиар-менеджера.

Слава и Вика из "НеАнгелов" выяснили отношения в сети (фото: instagram.com/vikanablack)

Она отметила, что ее дебютный сольный альбом увидит свет позже, поэтому создавать ажиотаж вокруг своего имени не видела смысла, но предположила, что "сладкоежка что-то выпустит", вновь намекнув на Викторию без использования в тексте имен.

Примечательно, что на защиту Виктории встала ее старшая сестра Ульяна. Она написала череду постов в сторис Instagram в поддержку родственницы и заявила, что дыма без огня не бывает.

"Главная фраза нашей семьи на протяжении многих лет "Ну, родная, ну потерпи – это же работа", больше никогда не будет произнесена. А еще зайдите в Гугл и прочтите, что такое "буллинг" и "абьюз", - высказалась Ульяна.

Скриншот (instagram.com/ylyasha82)

Позже она опубликовала еще одно сообщение, где заявила, что не будет молчать и настроена решительно. Из слов сестры Виктории ясно, что так остро она реагирует на колкие шутки Славы в сторону родственницы и считает их неуместными.

"Дальше бы молчала, но всему есть предел. Когда кому-то шутить можно, а кому-то нет? Разве не весело? А не весело, когда не ты, а тебя. Продолжающееся публичное высмеивание и травля сестры, прикрываемое чувством юмора, даже меня достало", - отметила Ульяна и заявила, что не дает комментарии прессе, потому что не хочет наговорить лишнего.

Скриншот (instagram.com/ylyasha82)