Меня переполняет счастье: Анастасия Приходько призналась, почему скрывала третью беременность

На черно-белом снимке 33-летняя Приходько предстала топлес в косухе и трусиках. Расстегнутая куртка позволяет полюбоваться на сильно округлившийся живот певицы, а рукой она делает неприличный жест.

Анастасия Приходько поделилась фото во время третьей беременности (фото: instagram.com/prykhodko_official)

По словам артистки, она хотела как можно дольше защитить малыша от излишнего внимания и не желала пиариться на таком личном событии.

"Я не торговала беременностью. Это слишком личное. Я публичный человек, и по идее, - я давно должна была пробежаться по всем телеканалам и рассказать чудесную новость и хайпануть на этом. Но, вы же меня знаете, я не такая! Я очень берегу семейные ценности. Мне очень хотелось и хочется как можно дольше защитить маленького человечка от большого взрослого мира, тем более, когда он был ещё только у меня под сердцем. Именно поэтому, моя третья беременность была под семью печатями и я благодарна команде @maskaukrainetv что сохранили эту новость как можно дольше", - поделилась Анастасия.

Она добавила, что сейчас очень счастлива.

"Но теперь все стало известно. И да, третий ребёнок это прекрасно. Меня переполняет счастье и я вся в мамских заботах", - призналась многодетная мама.

Пол и имя новорожденного артистка пока что держит в секрете. Зато в разделе Сториз она показала, как выглядит ее фигура после третьих родов. Приходько позировала перед зеркалом в спортивном нижнем белье.

"Ну, в третий раз еще фигура ничего...но еще много работы!" - написала исполнительница.

Анастасия Приходько показала фигуру после третьих родов (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Напомним, Анастасия Приходько счастлива в браке с мужчиной по имени Александр. Пара поженилась в 2013 году, а в 2019 - обвенчалась. Супруги воспитывают пятилетнего сына Гордея. От союза с бизнесменом Нури Кухилавой у певицы также есть дочь Нанна, которой в начале апреля исполнилось 11 лет.