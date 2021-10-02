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Для меня стресс: Надя Дорофеева решилась на радикальные перемены внешности

Автор: Styler

Надя Дорофеева признается, что перемены в жизни ей даются нелегко. Девушка любит стабильность и если и экспериментирует, то в творческом плане. Певица давно стала для поклонников иконой стиля, и они с удовольствием подражают своему кумиру. В этот раз Наде удалось их по-настоящему удивить.

Так, в Instagram она показала фото и видео с новым цветом волос. Надя стала жгучей брюнеткой.

"Проснулась утром, зашла в ванную и испугалась. Ох, точно, я же вчера покрасилась! Вообще любые эксперименты во внешности для меня стресс. Казалось бы, столько образов, съемок и т.д. Но на деле каждый убранный миллиметрик кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений. Поэтому я месяцами хожу, обдумываю, листаю фото и примеряю мысленно образы", – рассказала Надя о больших переменах в жизни.

Поклонники были очень удивлены переменами во внешности звезды. Их мнения разделились. Часть из них посчитала, что перемены пошли артистке на пользу. Другие же уверены – в блонде ей было лучше.

  • Надя, тебе очень подходит этот цвет, кайф!
  • Тебе очень идет!
  • Супер красавица
  • Как Вова отреагировал на новую прическу? Очень красиво
  • Ты во всех цветах чудесна
  • Я влюбилась в этот цвет! Как он тебе идет
  • Загадочная
  • Как по мне то потерялась изюминка и взгляд уставший.светлой лучше, ярче
  • Какая красивая! И без разницы, какой цвет - всегда красотка
  • С темными круто
  • Тебе светленькой лучше. Потому что к светлым глазам идут только светлые оттенки волос

Напомним, что ранее Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в микробикини.

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Надя Дорофеева