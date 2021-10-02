Для мене стрес: Надя Дорофєєва вирішила на радикальні зміни зовнішності

Надя Дорофєєва зізнається, що зміни в житті їй даються нелегко. Дівчина любить стабільність і якщо і експериментує, то в творчому плані. Співачка давно стала для шанувальників іконою стилю , і вони із задоволенням наслідують свого кумира. Цього разу Наді вдалося їх по-справжньому здивувати.

Так, в Instagram вона показала фото і відео з новим кольором волосся. Надя стала пекучої брюнеткою.

"Прокинулася вранці, зайшла у ванну і злякалася. Ох, точно, я ж вчора пофарбувалася! Взагалі будь-які експерименти в зовнішності для мене стрес. Здавалося б, стільки образів, зйомок і т.д. але на ділі кожен прибраний міліметрик кінчиків волосся дає мені відчуття кардинальних змін. Тому я місяцями ходжу, обмірковую, гортаю фото і приміряю подумки образи", – розповіла Надя про великі зміни в житті.

Прихилники були дуже здивовані змінами в зовнішності зірки. Їхні думки розділилися. Частина з них порахувала, що зміни пішли артистці на користь, інші ж впевнені – в блонді їй було краще.