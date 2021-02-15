Месть Тины Кароль, беременность Меган Маркл и лечение Сергея Бабкина: топ громких новостей недели

Чем завершились "разборки" Тины Кароль и Оли Поляковой, как прошла операция Сергей Бабкина и кого ожидает беременная Меган Маркл. Новая порция скандальных и радостных событий от украинских и зарубежных знаменитостей.

Меган Маркл снова беременна

Вчера, 14-го февраля, Меган Маркл и принц Гарри объявили о радостном событии. Пара ждет пополнения в семействе. Черно-белое фото, на котором беременная Меган лежит под деревом в объятиях мужа, облетело все порталы.

"Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут своего второго ребенка", - заявил представитель пары. Ранее, к слову, супруга принца Гарри появилась на видеовстрече и сразу же вызвала волну обсуждений о своей возможной беременности. Об этом говорил ее счастливый внешний вид, а также желание спрятать фигуру. По мнению поклонников, Маркл в этот раз ожидает девочку.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: twitter.com/misanharriman)

Беременность стала настоящим подарком для пары, так как до этого они пережили тяжелый период. Летом прошлого года 39-летняя Меган сообщила о том, что у нее случился выкидыш.

Тина Кароль отомстила Оле Поляковой

Скандал, который вспыхнул между Тиной Кароль и Олей Поляковой, неожиданно стал частью промо-кампании. Так, Тина решила использовать неприятную ситуацию себе во благо. Артистка выпустила новый клип, премьера которого задержалась с января. После вспыхнувшего конфликта сложно было придумать более подходящий момент, чтобы поделиться с фанатами новым видео. "Я подумала, что будет абсолютно честным, если Оля Полякова станет участником рекламной кампании моей песни. Мы не договаривались. Я ей не звонила. Мы просто сделали мем, взяли и вырезали ее голос в эфире. Я сделала это своими руками. Потому что пробито моральное дно!" - пояснила Кароль.

Тина Кароль использовала ситуацию в свою пользу (фото: instagram.com/tina_karol)

Алина Гросу перестала скрывать отношения

Алина Гросу наконец перестала скрывать отношения со своим новым возлюбленным - актером Романом Полянским. Ко Дню всех влюбленных пара даже выпустила совместный клип, который анонсировала в своем Instagram. "Скорее все в YouTube! В моем профиле там у нас с Романом премьера песни и муд видео "Полотенце". Специально для всех влюбленных. Любите! И будьте счастливы, как мы", - не смогла сдержать радость певица.

Алина снова счастлива (фото: instagram.com/alina_grosu)

Сергей Бабкин рассказал о лечении

Сергей Бабкин, который недавно столкнулся с редким заболеванием глаз, рассказал о подробностях лечения и его стоимости. Артист признался, что на саму операцию он потратил 2700 евро, о диагностике, подготовительных процедурах и дополнительных тратах он умолчал. Также Сергей признался, что операция прошла очень успешно. И если раньше главной причиной заболевания считался вирус, то венский врач нашел новую возможную причину. Проблема, по его мнению, крылась в старой травме глаза, которую сам Бабкин подтвердил.

Сергей Бабкин поделился хорошими новостями (фото: instagram.com/babkin_official)