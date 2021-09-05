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В микротопе и кожаных шортиках: Настя Каменских заговорила о наслаждении

Автор: Styler

Настя Каменских радует поклонников не только своим творчеством, но и мотивирует их, делясь личным опытом и философией жизни. В прошлом году певица даже успела провести боткрытый 21-дневный марафон, нацеленный на трансформацию жизни и образа мышления, который научил приводят в порядок мысли, тело и оздоровиться ментально. Она регулярно рассказывает поклонникам, что позволяет ей вдохновлять, творить и наполняться энергией. А подтверждением того, что позитивное мышление дает свои плоды является цветущий вид звезды и ее жизненный настрой.

Так, в Instagram она разместила серю эффектных кадров и оставила для поклонников вдохновляющее послание.

Звезда позирует в белоснежном удобном микротопе, на верх она набросила черную атласную рубашку-оверсайз и выбрала кожаные шорты с высокой посадкой на резинке. Белая маленькая стильная сумочка-трапеция через плечо стала отличным дополнением к образу артистки. Настя сделала эффект влажных локонов на волосах и предпочла естественный макияж.

Настя Каменских показала расслабленный образ (фото: instagram.com/kamenskux)

Судя по всему, снимок был сделан во время отдыха певицы с семьей в Хорватии.

"Быть в моменте и чувствовать жизнь каждой клеточкой", - оставили мотивирующую и вдохновляющую подпись звезда.

Поклонник поспешили заверить Настю в ее неотразимости и искупать в клмплиментах.

  • Крутая
  • Шикарная
  • Красивая
  • Умница и красавица
  • Чудесно выглядишь
  • Очаровательная
  • Настя, как всегда, восхитительна, пример для подражания
  • Настя, Вы огонь
  • Боже, какая потрясающая женщина

Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась серией эффектных "банных" фото.

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Настя Каменских