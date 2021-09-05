В микротопе и кожаных шортиках: Настя Каменских заговорила о наслаждении

Звезда позирует в белоснежном удобном микротопе, на верх она набросила черную атласную рубашку-оверсайз и выбрала кожаные шорты с высокой посадкой на резинке. Белая маленькая стильная сумочка-трапеция через плечо стала отличным дополнением к образу артистки. Настя сделала эффект влажных локонов на волосах и предпочла естественный макияж.

Настя Каменских показала расслабленный образ (фото: instagram.com/kamenskux)

Судя по всему, снимок был сделан во время отдыха певицы с семьей в Хорватии.

"Быть в моменте и чувствовать жизнь каждой клеточкой", - оставили мотивирующую и вдохновляющую подпись звезда.

Поклонник поспешили заверить Настю в ее неотразимости и искупать в клмплиментах.