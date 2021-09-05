У мікротопі і шкіряних шортиках: Настя Каменських заговорила про насолоду

Зірка позує в білосніжному зручному мікротопі, на верх вона накинула чорну атласну сорочку-оверсайз і обрала шкіряні шорти з високою посадкою на резнці. Біла маленька стильна сумочка-трапеція через плече стала відмінним доповненням до образу артистки. Настя зробила ефект вологих локонів на волоссі і віддала перевагу природному макіяжу.

Настя Каменських показала розслаблений образ (фото: instagram.com/kamenskux)

Судячи з усього, знімок був зроблений під час відпочинку співачки з сім'єю в Хорватії.

"Бути в моменті і відчувати життя кожною клітинкою", - залишили мотивуючий і надихаючий підпис зірка.

Шанувальник поспішили запевнити Настю в її привабливості і скупати в компліментах.