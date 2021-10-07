UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Такие милые! Джамала очаровала осенними фото с мужем и сыновьями

Автор: Марина Настевич

Участница "Танцев со звездами 2021", певица Джамала очаровала сеть милой и атмосферной осенней фотосессией с любимыми мужчинами - мужем Бекиром Сулеймановым и сыновьями Эмиром-Рахманом и Селимом-Гираем.

Семейными кадрами певица поделилась в Instagram, а заодно сделала откровенное признание.

На снимках семейство запечатлено на улице в лучах солнца. Все одеты в теплые куртки, а малыши еще и в шапочки. Мальчики трогательно обнимают маму или же позируют на руках у родителей.

Джамала поделилась атмосферными осенними кадрами с мужем и детьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)

По словам Джамалы, осенью собрать всех для выхода из дома не так-то просто - однако хорошая погода того стоила.

"Весь этот осенне-курточный вайб - не самое моё любимое. Да и вообще, сразу появляется задача повышенной сложности - собрать всем шапки, шарфы, куртки и далее по списку. И выйти по своим работам и делам. Но когда немного подсветит солнышко, все-таки жить становится легче! И все такие котики", - написала артистка.

Пользователи сети согласились со звездой и оставили ей теплые отзывы в комментариях.

  • Солнце и тепла - требуют наши сердца!
  • Счастливые
  • Так, це таке життя мами
  • Красавцы! Дети - благословение от бога
  • Дітки - це Божий дар!!!! Хоч і правда тяжко їх зібрати до кучі всі куртки і шапки...знаю з власного досвіду, у мене 7 діток і для мене це тяжкий "квест" перехід з літа на зиму і навпаки....
  • Какие же вы милые!

Ранее мы писали о том, что судья шоу Влад Яма высказался о конфликте с Джамалой и номерах Melovin'а на "Танцах со звездами 2021".

Читайте LITE в Google News
Джамала