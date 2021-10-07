Такие милые! Джамала очаровала осенними фото с мужем и сыновьями

На снимках семейство запечатлено на улице в лучах солнца. Все одеты в теплые куртки, а малыши еще и в шапочки. Мальчики трогательно обнимают маму или же позируют на руках у родителей.

Джамала поделилась атмосферными осенними кадрами с мужем и детьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)

По словам Джамалы, осенью собрать всех для выхода из дома не так-то просто - однако хорошая погода того стоила.

"Весь этот осенне-курточный вайб - не самое моё любимое. Да и вообще, сразу появляется задача повышенной сложности - собрать всем шапки, шарфы, куртки и далее по списку. И выйти по своим работам и делам. Но когда немного подсветит солнышко, все-таки жить становится легче! И все такие котики", - написала артистка.

Пользователи сети согласились со звездой и оставили ей теплые отзывы в комментариях.