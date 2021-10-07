Такі милі! Джамала зачарувала осінніми фото з чоловіком і синами

На знімках сімейство відображено на вулиці в променях сонця. Всі одягнені в теплі куртки, а малюки ще й в шапочки. Хлопчики зворушливо обіймають маму або ж позують на руках у батьків.

Джамала поділилася атмосферними осінніми кадрами з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)

За словами Джамали, восени зібрати всіх для виходу з дому не так-то просто - проте хороша погода того варта.

"Весь цей осінньо-куртковий вайб - не моє найулюбленіше. Та й взагалі, відразу з'являється завдання підвищеної складності - зібрати всім шапки, шарфи, куртки і далі за списком. І вийти по своїх роботах і справах. Але коли трохи підсвітить сонечко, все-таки жити стає легше! І всі такі котики", - написала артистка.

Користувачі мережі погодилися із зіркою і залишили їй теплі відгуки в коментарях.