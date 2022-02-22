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В мини от Chanel и на каблуках: Пенелопа Крус демонстрирует яркий лук на премьере нового фильма

Автор: Татьяна Турчаникова

Всемирно известная испанская актриса Пенелопа Крус представила яркий образ от Chanel на премьере своего нового фильма "Официальный конкурс". Презентация состоялась на днях в Мадриде.

Фото с презентации актриса сама поделилась в своем Instagram.


Драма "Официальный конкурс", в которой актриса сыграла вместе с Антонио Бандерасом, в скором времени появится на экранах.

Для презентации Пенелопа выбрала наряд от Chanel: сиреневое миниплатье с монограммой бренда знаменитость дополнила черными босоножками на каблуке. Наряд дополнили кольца-серьги и мини-сумка, формой напоминающая сердечко.

Актриса восхитила поклонников своим изящным нарядом (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Раньше мы писали, что Илон Маск нашел новую любовь.

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