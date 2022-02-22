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У міні від Chanel і на підборах: Пенелопа Крус демонструє яскравий лук на прем'єрі нового фільму

Автор: Тетяна Турчанікова

Всесвітньо відома іспанська актриса Пенелопа Крус представила яскравий образ від Chanel на прем'єрі свого нового фільму "Офіційний конкурс". Презентація відбулася днями в Мадриді.

Фото з презентації актриса сама поділилася у своєму Instagram.


Драма "Офіційний конкурс", в якій актриса зіграла разом з Антоніо Бандерасом, незабаром з'явиться на екранах.

Для презентації Пенелопа вибрала наряд від Chanel: бузкова мінісукня з монограмою бренду знаменитість доповнила чорними босоніжками на підборах. Наряд доповнили кільця-сережки і міні-сумка, що формою нагадує сердечко.

Актриса захопила фаныв своїм витонченим вбранням (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Раніше ми писали, що Ілон Маск знайшов нове кохання.

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