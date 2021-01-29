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Мини-юбка и экстремальные каблуки: Сальма Хайек показала фигуру в пикантном образе

Автор: Lite

Сальма Хайек обожает будоражить сеть своими эффектными фото в соблазнительных образах. Актриса уже засыпала свою страницу яркими снимками в купальниках и мини-платьях, но остановиться она не может. Несколько часов назад в ее блоге появилось очередное фото, которое свело фанатов с ума.

Сальма на архивном фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда позирует в мини-юбке, коротком топе с гипюровыми вставками, а также в босоножках на огромных каблуках. Дополняют образ крупные аксессуары. Сальме сделали пышную укладку, подкрутив ее и без того вьющиеся волосы, а также яркий макияж. Снимок был сделан явно не в настоящее время, что сама Сальма поспешила указать. По всей видимости, Хайек в восторге от данной фотосессии, так как уже ранее выкладывала кадры из нее.

Фолловеры не смогли устоять от такой красоты, засыпав звезду комплиментами. Впрочем, даже в более скромных образах Сальма собирает максимальное количество приятных комментариев. Пример тому - публикация, где она предстала в простых джинсах и свитере.

Ранее Сальма удивила архивным фото со своей единственной дочерью Валентиной Паломой.

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