Міні-спідниця і екстремальні підбори: Сальма Хайек показала фігуру в пікантному образі

Сальма Хайєк обожнює розбурхувати мережу своїми ефектними фото в спокусливих образах. Актриса вже засипала свою сторінку яскравими знімками в купальниках і міні-сукнях, але зупинитися не може. Кілька годин тому в її блозі з'явилося чергове фото, яке звело фанатів з розуму.

Сальма на архівному фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Зірка позує в міні-спідниці, короткому топі з прозорими вставками, а також в босоніжках на величезних підборах. Доповнюють образ великі аксесуари. Сальмі зробили пишну зачіску, подкрутивши її і без того кучеряве волосся, а також яскравий макіяж. Знімок був зроблений явно не в даний час, що сама Сальма поспішила вказати. Як видно, Хайєк у захваті від даної фотосесії, так як вже раніше викладала кадри з неї.

Фолловери не змогли встояти від такої краси, засипавши зірку компліментами. Втім, навіть у більш скромних образах Сальма збирає максимальну кількість приємних коментарів. Приклад тому - публікація, де вона постала у простих джинсах і светрі.

Раніше Сальма здивувала архівним фото зі своєю єдиною дочкою Валентиною Паломой.