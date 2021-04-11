Многодетная мама: отрицающая беременность Приходько призналась, что родила

"Ну родила, родила", – подтвердила Приходько на широкую аудиторию, но назвать имя ребенка отказалась и никакими подробностями не делилась.

Также она отметила, что ей было сложно скрыть от родных и друзей свое участие в проекте – приходилось выкручиваться и импровизировать, ведь по контракту никто не должен был знать подробности заранее.

"Я отказалась от всех своих пиарщиков, потому что именно муж поехал на подписание контракта, и вся эта тайна осталась в семье", - рассказала Анастасия.

Теперь певица – многодетная мама, ведь она уже воспитывает дочь Нану и сына Гордея.

Анастасия скрывала от всех третью беременность (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Поклонники ринулись поздравлять артистку под ее постами в соцсети. Также они заявили, что знали – певица успела родить и уже прийти в форму, ведь проект снимали еще летом и осенью прошлого года.

Я вас поздравляю! Искренне рада за вас, что вы опять стали мамочкой. Здоровья вам и вашим деткам! Я знала, что это вы беременная

С рождением третьего. Растите здоровым

Видно же было живот очень хорошо, большая разница первые и последние выпуски

Лялю кормит уже

Думаю, пассажир не в ракете, а на заднем сидении уже или дома спит под присмотром родни, уже 4 месяца, как финал был отснят

К слову, ближе к концу проекта Настя сменила обувь на каблуке на более удобный и комфортный вариант, но пояснила это тем, что просто не привыкла ходить "на высоте".