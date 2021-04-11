Багатодітна мама:Приходько, яка заперечувала вагітність, зізналася, що народила

"Ну народила, народила", – підтвердила Приходько на широку аудиторію, але назвати ім'я дитини відмовилася і ніякими подробицями не ділилася.

Також вона зазначила, що їй було важко приховати від рідних і друзів свою участь в проекті – доводилося викручуватися і імпровізувати, адже за контрактом ніхто не повинен був знати подробиці заздалегідь.

"Я відмовилася від усіх своїх піарників, тому що саме чоловік поїхав на підписання контракту, і вся ця таємниця залишилася в сім'ї", - розповіла Анастасія.

Тепер співачка – багатодітна мама, адже вона вже виховує доньку Нану та сина Гордія.

Анастасія приховувала від усіх третю вагітність (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Шанувальники кинулися вітати артистку під її постами в соцмережі. Також вони заявили, що знали – співачка встигла народити і вже прийти у форму, адже проект знімали ще влітку та восени минулого року.

Я вас вітаю! Щиро рада за вас, що ви знову стали матусею. Здоров'я вам та вашим діткам! Я знала, що це ви вагітна

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До речі, ближче до кінця проекту Настя змінила взуття на підборах на більш зручний і комфортний варіант, але пояснила це тим, що просто не звикла ходити "на висоті"