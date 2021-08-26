Многодетная мама Приходько впервые показала лицо третьего малыша: невозможно тобой надышаться

На серии снимков в "карусели", малыш лежит на груди у звездной мамы. На этот раз Настя не стала скрывать лицо Луки. На видео – разговаривает с певицей, чем вызывает у нее улыбку умиления на лице.

Мылые кадры были прурочены к серьезной дате – 25 августа Луке исполнилось 5 меяцев, до этого день рождения малыша Анастасия скрывала.

"Это же целая жизнь! Наш Лука! Невозможно насмотрится на тебя. Невозможно надышаться тобой и просто. Вот сердце разрывается, когда понимаешь, что ты у нас есть!" - написала певица, обратившись к маленькому имениннику.

Поклонники пришли в восторг от наблюдения картины общения мамы и сыночка, они оставили немало теплых слов и пожеланий в комментариях.