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Многодетная мама Приходько впервые показала лицо третьего малыша: невозможно тобой надышаться

Автор: Ольвия Агаркова

Анастасия Приходько до последнего скрывала беременность и рождение третьего ребенка. Хоть внимательная общественность и заподозрила, что певица в интересном положении, она уклончиво отвечала на вопросы и старалась обойти эту личную тему. Но затем все рассказала как на духу и даже поделилась своими переживаниями и эмоциями, которые испытала во время третьей беременности, а также новой роли многодетной мамы.

И вот, по прошествии 5 месяцев после появления на свет Луки, артистка решилась показать лицо мальчика в Instagram.

На серии снимков в "карусели", малыш лежит на груди у звездной мамы. На этот раз Настя не стала скрывать лицо Луки. На видео – разговаривает с певицей, чем вызывает у нее улыбку умиления на лице.

Мылые кадры были прурочены к серьезной дате – 25 августа Луке исполнилось 5 меяцев, до этого день рождения малыша Анастасия скрывала.

"Это же целая жизнь! Наш Лука! Невозможно насмотрится на тебя. Невозможно надышаться тобой и просто. Вот сердце разрывается, когда понимаешь, что ты у нас есть!" - написала певица, обратившись к маленькому имениннику.

Поклонники пришли в восторг от наблюдения картины общения мамы и сыночка, они оставили немало теплых слов и пожеланий в комментариях.

  • А он не может оторвать взгляд от своей мамочки!
  • Какая прелесть
  • Как мило и трогательно
  • Какой он сладкий
  • Вы чудесные
  • Малыш – прелесть
  • Ну какие же щеки сладкие
  • Чудесное время....счастье есть

К слову, Анастасия Приходько довольно быстро пришла в форму после родов, причем, без занятий спортом, и рассказала, как ей удалось сбросить 20 кило.

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Анастасия Приходько