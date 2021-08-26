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Багатодітна мама Приходько вперше показала обличчя третього малюка: неможливо тобою надихатися

Автор: Ольвія Агаркова

Анастасія Приходько до останнього приховувала вагітність і народження третьої дитини. Хоч уважна громадськість і запідозрила, що співачка в цікавому положенні, вона ухильно відповідала на питання і намагалася обійти цю особисту тему. Але потім все розповіла як на духу і навіть поділилася своїми переживаннями та емоціями, які пережила під час третьої вагітності, а також новоу роль багатодітної мами.

І ось, після 5 місяців після появи на світ Луки, артистка зважилася показати обличчя хлопчика в Instagram.

На серії знімків в "каруселі", малюк лежить на грудях у зіркової мами. Цього разу Настя не стала приховувати обличчя Луки. На відео - розмовляє зі співачкою, чим викликає у неї посмішку розчулення на обличчі.

Милі кадри були приурочені до серйозної дати - 25 серпня Луці виповнилося 5 меяцев, до цього день народження малюка Анастасія приховувала.

"Це ж ціле життя! Наш Лука! Неможливо надивиться на тебе. Неможливо надихатися тобою і просто. Ось серце розривається, коли розумієш, що ти у нас є!" - написала співачка, звернувшись до маленького іменинника.

Шанувальники прийшли в захват від спостереження картини спілкування мами і синочка, вони залишили чимало теплих слів і побажань в коментарях.

  • А він не може відірвати погляд від своєї матусі!
  • Як чарівно
  • Як мило і зворушливо
  • Який він солодкий
  • Ви чудові
  • Малюк - чарвний
  • Ну які ж щоки солодкі
  • Чудовий час....щастя є

До слова, Анастасія Приходько досить швидко прийшла у форму після пологів, причому, без занять спортом, і розповіла, як їй вдалося скинути 20 кіло.

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Анастасія Приходько