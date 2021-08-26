Багатодітна мама Приходько вперше показала обличчя третього малюка: неможливо тобою надихатися

Анастасія Приходько до останнього приховувала вагітність і народження третьої дитини. Хоч уважна громадськість і запідозрила, що співачка в цікавому положенні, вона ухильно відповідала на питання і намагалася обійти цю особисту тему. Але потім все розповіла як на духу і навіть поділилася своїми переживаннями та емоціями, які пережила під час третьої вагітності, а також новоу роль багатодітної мами.
І ось, після 5 місяців після появи на світ Луки, артистка зважилася показати обличчя хлопчика в Instagram.
На серії знімків в "каруселі", малюк лежить на грудях у зіркової мами. Цього разу Настя не стала приховувати обличчя Луки. На відео - розмовляє зі співачкою, чим викликає у неї посмішку розчулення на обличчі.
Милі кадри були приурочені до серйозної дати - 25 серпня Луці виповнилося 5 меяцев, до цього день народження малюка Анастасія приховувала.
"Це ж ціле життя! Наш Лука! Неможливо надивиться на тебе. Неможливо надихатися тобою і просто. Ось серце розривається, коли розумієш, що ти у нас є!" - написала співачка, звернувшись до маленького іменинника.
Шанувальники прийшли в захват від спостереження картини спілкування мами і синочка, вони залишили чимало теплих слів і побажань в коментарях.
До слова, Анастасія Приходько досить швидко прийшла у форму після пологів, причому, без занять спортом, і розповіла, як їй вдалося скинути 20 кіло.