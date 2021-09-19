Модная битва: Леся Никитюк повторила эффектный total black образ Ким Кардашьян

Никитюк позировала на улице в экстравагантном total black луке - черных лосинах, плавно переходящим в ботильоны на шпильке, а также черном топе-корсете с длинными рукавами и шлейфом. Завершает аутфит полоска черной ткани на шее ведущей.

Волосы Леся собрала в высокий пучок и сделала выразительный макияж.

"Вдягнула чорне… проводжаю останні літні дні", - подписала кадры артистка.

Леся Никитюк повторила знаменитый образ Ким Кардашьян во всем черном (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Отметим, что в оригинальном образе у Ким Кардашьян также были темные очки необычной формы. Ее эффектный лук ранее уже скопировали Полина Гагарина, Рената Литвинова и даже Кристина Орбакайте.

Наряд Ким Кардашьян для Met Gala 2021 (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фолловеры сразу же заметили сходство с нашумевшим образом Кардашьян и принялись делиться своими впечатлениями - многие отметили, что Леся смогла переплюнуть американскую звезду.