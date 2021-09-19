Модная битва: Леся Никитюк повторила эффектный total black образ Ким Кардашьян

Леся Никитюк - известная поклонница американской светской львицы Ким Кардашьян. Она уже не раз копировала ее образы, а уж когда сама зарубежная звезда недавно написала ей, украинская телеведущая не смогла сдержать радости. Леди Ле решила примерить эффектный образ от Balenciaga, в котором экс-супруга Канье Уэста появилась перед Met Gala.
Фото модного эксперимента Леся опубликовала в своем Instagram.
Никитюк позировала на улице в экстравагантном total black луке - черных лосинах, плавно переходящим в ботильоны на шпильке, а также черном топе-корсете с длинными рукавами и шлейфом. Завершает аутфит полоска черной ткани на шее ведущей.
Волосы Леся собрала в высокий пучок и сделала выразительный макияж.
"Вдягнула чорне… проводжаю останні літні дні", - подписала кадры артистка.
Леся Никитюк повторила знаменитый образ Ким Кардашьян во всем черном (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Отметим, что в оригинальном образе у Ким Кардашьян также были темные очки необычной формы. Ее эффектный лук ранее уже скопировали Полина Гагарина, Рената Литвинова и даже Кристина Орбакайте.
Наряд Ким Кардашьян для Met Gala 2021 (фото: instagram.com/kimkardashian)
Фолловеры сразу же заметили сходство с нашумевшим образом Кардашьян и принялись делиться своими впечатлениями - многие отметили, что Леся смогла переплюнуть американскую звезду.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк в мини и ботфортах ошеломила модным луком и похвасталась стройной фигурой.