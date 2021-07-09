Мое богатство: Лилия Ребрик показала веселую семейную прогулку на яхте

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик обожает проводить время со своей семьей. Позитивная артистка поделилась яркими и веселыми кадрами с водной прогулки с мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной.
Атмосферные фото были размещены в Instagram знаменитости.
Для прогулки на яхте Лилия выбрала шорты и черную майку, которые дополнила белой рубашкой и солнцезащитными очками. Волосы она оставила распущенными, но прикрыла голову от солнца кепкой.
Семейство весело позировали на носу корабля на фоне радуги и живописных пейзажей. Они обнимали и целовали друг друга и явно прекрасно проводили время.
"В когось "мої роки - моє багатство", а в мене: "моя сім’я - моє багатство", - трогательно написала Ребрик.
Лилия Ребрик с семьей насладились прогулкой на яхте (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Подписчики ведущей оставили ей и ее семье много теплых и умиленных комментариев.
Напомним, ранее Лилия Ребрик заворожила атмосферными кадрами с купальской ночи.