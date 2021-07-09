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Моє багатство: Лілія Ребрик показала веселу сімейну прогулянку на яхті

Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик обожнює проводити час зі своєю сім'єю. Позитивна артистка поділилася яскравими і веселими кадрами з водної прогулянки з чоловіком Андрієм Диким і дочками Діаною і Поліною.

Атмосферні фото були розміщені в Instagram знаменитості.

Для прогулянки на яхті Лілія вибрала шорти і чорну майку, які доповнила білою сорочкою і сонцезахисними окулярами. Волосся вона залишила розпущеним, але прикрила голову від сонця кепкою.

Сімейство весело позували на носі корабля на тлі веселки і мальовничих пейзажів. Вони обіймали і цілували один одного і явно чудово проводили час.

"У когось"мої роки-моє багатство", а в мене:"моя сім'я - моє багатство", - зворушливо написала Ребрик.

Лілія Ребрик з сім'єю насолодилися прогулянкою на яхті (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники ведучої залишили їй і її родині багато теплих і розчулених коментарів.

  • Яка чудова та позитивна родина. Завжди заряджаєте
  • Такі сонячні, ваша сім'я - приклад для багатьох
  • Найкрасивіша пара!
  • Які ви Кльові
  • Ви класні, хай щастить
  • Супер!!! Прекрасна сім'я!
  • Дика сімейка, ви - супер!
  • Щастя вашій родині
  • Як красиво!
  • Ви дуже гарна пара та родина!
  • Спостерігаю за Вашою родиною - ви дуже позитивні й чудові!! Й сімейні стосунки навіть на фото видно, що вони міцні
  • Лілія, Ви неймовірно чудова сім'я!

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик заворожила атмосферними кадрами з купальської ночі.

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Лілія Ребрикведущая