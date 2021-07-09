Моє багатство: Лілія Ребрик показала веселу сімейну прогулянку на яхті

Для прогулянки на яхті Лілія вибрала шорти і чорну майку, які доповнила білою сорочкою і сонцезахисними окулярами. Волосся вона залишила розпущеним, але прикрила голову від сонця кепкою.

Сімейство весело позували на носі корабля на тлі веселки і мальовничих пейзажів. Вони обіймали і цілували один одного і явно чудово проводили час.

"У когось"мої роки-моє багатство", а в мене:"моя сім'я - моє багатство", - зворушливо написала Ребрик.

Лілія Ребрик з сім'єю насолодилися прогулянкою на яхті (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники ведучої залишили їй і її родині багато теплих і розчулених коментарів.