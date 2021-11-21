"Могла меня ударить": Вика из "НеАнгелов" обвинила Славу в буллинге и насилии

"Мне и моим близким поступило много сообщений с угрозами. А этим тортом я хотела сказать, чтобы она перестала меня трогать", - рассказала Смеюха.

Как утверждает Вика, она страдала от нападок Славы все 15 лет в коллективе и эти издевательства до сих пор не прекратились, хотя группы уже не существует.

"Это ее жизненная позиция – шутить надо мной, издеваться, подкалывать, булить", – заявила брюнетка.

По словам артистки, ее коллега не умела контролировать свои эмоции, поэтому весь гнев выплескивала на нее, а порой даже бросалась на нее с кулаками.

"Она могла меня ударить. Это было в автобусе. Я опоздала, легла на кровать и увидела человека, который набросился на меня с кулаками. Было и такое, что она набросилась на меня и вырывала волосы. Это было больно физически и морально", - призналась певица.

Все 15 лет Вика молчала, так как весь коллектив был на стороне Славы, а она боялась потерять место в группе.

"Много провокаций, интриг было, а я не знала, как защититься. Юра, наш продюсер, не мог понять, почему столько проблем. Был период, когда мне сказали: "Если ты сейчас не поговоришь со Славой, придется тебя заменить", – говорит исполнительница.

В такие моменты она жаловалась не продюсеру Юрию Никитину, а в слезах звонила маме.

Кроме того, Смеюха добавила, что одной из причин закрытия группы НеАнгелы стали постоянные конфликты между его участниками. По ее словам, продюсер Юрий Никитин решил закрыть группу, так как не мог выдерживать интриги и склоки.

У солисток "Неангелов" были напряженные отношения (фото: instagram.com/neangely.official)