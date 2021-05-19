Могу начать рожать в любой момент: жена Павлика призналась, как проходит ее беременность

На уикенд Екатерина и Виктор отправились в гостеприимную южную Пальмиру. Жена музыканта не удержалась от красочных снимков на берегу моря и призналась, что семейные выходные пары смело можно было назвать идеальными.

Екатерина показала яркое фото из Одессы (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Путешествие на 36 неделе. Смена обстановки - это очень важно. Хоть срок и не маленький, но не пожалела ни секунды, что мы поехали. Единственное, все туалеты по пути были моими. Но это мелочи по сравнению с огромным количеством позитивных эмоций", - призналась жена артиста.

Также она заявила, что по рекомендации своего врачала после 37 неделе не рикнет отправлятся в дпоездки на дальние растояния, а во время беременности практичеки ни в чем ебе не отказывает, но ко всему подходит разумно.

Екатерина подчеркнула, беременность – это не болезнь, а состояние души, поэтому не стоит жестко себя ограничивать.

Екатерина во время беременности не слишком себя ограничивала, но следовала советам врача (фото: instagram.com/repyahovakate)

"37 недель на носу! Могу начать рожать в любой момент. Я получаю удовольствие от беременности: пью кофе (в меру), принимаю ванну (у меня нет противопоказаний), езжу в путешествия, летала (до разрешенного срока)", – отметила она.