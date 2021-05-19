Можу почати народжувати в будь-який момент: дружина Павліка зізналася, як проходить її вагітність

На вікенд Катерина і Віктор вирушили в гостинну Південну Пальміру. Дружина музиканта не втрималася від барвистих знімків на березі моря і зізналася, що сімейні вихідні пари сміливо можна було назвати ідеальними.

Катерина показала яскраве фото з Одеси (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Подорож на 36 тижні. Зміна обстановки - це дуже важливо. Хоч термін і не маленький, але не пошкодувала ні секунди, що ми поїхали. Єдине, всі туалети по дорозі були моїми. Але це дрібниці в порівнянні з величезною кількістю позитивних емоцій", - зізналася дружина артиста.

Також вона заявила, що за рекомендацією свого лікаря після 37 тижня не буде відправлятися в дпоїздки на далекі відстані, а під час вагітності практично ні в чому не відмовляє, але до всього підходить розумно.

Катерина підкреслила, вагітність - це не хвороба, а стан душі, тому не варто жорстко себе обмежувати.

Катерина під час вагітності не надто себе обмежувала, але дотримувалася порад лікаря (фото: instagram.com/repyahovakate)

"37 тижнів на носі! Можу почати народжувати в будь-який момент. Я отримую задоволення від вагітності: п'ю каву( в міру), приймаю ванну (у мене немає протипоказань), їжджу в подорожі, літала (до дозволеного терміну)", – зазначила вона.