Могу обосновать каждую: Влад Яма пояснил, почему ставит низкие оценки на "Танцах со звездами"

Звездный судья отметил, что получает много негодования из-за своих баллов участникам
Популярный украинский танцор и хореограф Влад Яма уже четвертый год подряд является одним из звездных судей проекта "Танцы со звездами". До этого у него уже был подобный опыт, ведь он выступал в роли жюри и в других шоу талантов. При этом многие считают Влада самым строгим судьей, ведь он часто ставит довольно низкие баллы.
После 6-го эфира "Танцев со звездами 2020" Яма решил прокомментировать свое судейство и пояснил на странице в Instagram, почему ставит именно такие баллы.
По словам хореографа, он частенько еще раз вспоминает в голове выступление пары, чтобы убедиться, что оценка была поставлена заслуженно - и убеждается, что он изначально был прав.
"Про судейство. С улыбкой на лице. Вот уже четвёртый сезон я оцениваю участников «Танцев со Звёздами» (до этого были «Танцуют Все!», «Таланты» и ещё много всего). И регулярно получаю порцию негодования и несогласия с оценками. Не буду скрывать, иногда и сам мысленно вспоминаю танец той или иной пары и проверяю себя (правильную ли оценку поставил). И получается что я прав. И могу обосновать каждую оценку. Согласен, немного похоже на разговор с самим собой, но просто напомню, что отношусь к своей работе максимально ответственно. Поэтому ВСЕГДА тщательно всё взвешиваю, сравниваю пары между собой ПЕРЕД тем, как поднять заветную цифру", - отметил Влад.
Влад Яма прокомментировал свое судейство на "Танцах со звездами" (фото: instagram.com/vladyama_official)
Он также напомнил, что танцы - вещь субъективная, и порой любовь к каким-то определенным участникам несколько затмевает здравый смысл.
"Безусловно, среди вас есть танцоры и хореографы, люди со специальным образованием, и часто мне самому интересно что вы думаете о наших участниках, но... не забывайте, что танец (и особенно его оценка) - вещь субъективная. Например, сотни людей абсолютно серьёзно писали мне что Дмитрий Комаров и Леся Никитюк танцуют техничнее своих соперников. Так что планирую и дальше быть беспристрастным. Но аргументированную критику готов услышать. Жму руку. Бай", - подытожил строгий судья.
Большинство пользователей сети тут же отметили, что считают Влада очень объективным судьей и призвали его не меняться, хотя нашлось и немного недовольных.
Напомним, ранее Влад Яма с женой Лилианой разоткровенничались о романтике для двоих.
К слову, Влад Яма заговорил о пополнении в семье и рождении малыша.