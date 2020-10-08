Можу обґрунтувати кожну: Влад Яма пояснив, чому ставить низькі оцінки на "Танцях з зірками"

Популярний український танцівник і хореограф Влад Яма вже четвертий рік поспіль є одним із зіркових суддів проекту "Танці з зірками". До цього у нього вже був подібний досвід, адже він виступав у ролі журі і в інших шоу талантів. При цьому багато хто вважає Влада найсуворішим суддею, адже він часто ставить досить низькі бали.

Після 6-го ефіру "Танців з зірками 2020" Яма вирішив прокоментувати своє суддівство і пояснив на сторінці в Instagram, чому ставить саме такі бали.

За словами хореографа, він частенько ще раз згадує в голові виступ пари, щоб переконатися, що оцінка була поставлена заслужено - і переконується, що він спочатку був правий.

"Про суддівство. З посмішкою на обличчі. Ось уже четвертий сезон я оцінюю учасників «Танців з Зірками» (до цього були «Танцюють Всі!», «Таланти» і ще багато всього). І регулярно отримую порцію обурення і незгоду з оцінками. Не буду приховувати, іноді і сам подумки згадую танець тієї чи іншої пари і перевіряю себе (чи правильну оцінку поставив). І виходить що я правий. І можу обґрунтувати кожну оцінку. Згоден, трохи схоже на розмову з самим собою, але просто нагадаю, що ставлюся до своєї роботи максимально відповідально. Тому ЗАВЖДИ ретельно все зважую, порівнюю пари між собою ПЕРЕД тим, як підняти заповітну цифру", - зазначив Влад.

Влад Яма прокоментував своє суддівство на "Танцях з зірками" (фото: instagram.com/vladyama_official)

Він також нагадав, що танці - річ суб'єктивна, і деколи любов до певнимх учасників дещо затьмарює здоровий глузд.



"Безумовно, серед вас є танцюристи і хореографи, люди зі спеціальною освітою, і часто мені самому цікаво що ви думаєте про наших учасників, але... не забувайте, що танець (і особливо його оцінка) - річ суб'єктивна. Наприклад, сотні людей абсолютно серйозно писали мені що Дмитро Комаров і Леся Нікітюк танцюють технічніше своїх суперників. Так що планую і далі бути неупередженим. Але аргументовану критику готовий почути. Тисну руку. Бай", - підсумував суворий суддя.

Більшість користувачів мережі відразу ж відзначили, що вважають Влада дуже об'єктивним суддею і закликали його не мінятися, хоча знайшлося і трохи незадоволених.

Ві самий чесний і справедливий суддя, підтримую

На мою думку ві найобєктивніший суддя

Навіть моя мама, яка зазвичай з усіма не згодна, вважає, що Ви судите об'єктивно

А от мені здається, що оцінки Влада Ями найбільш реальні і об'єктивні, завжди подумки майже згодна. Ну буває, що я б може поставила на бал вище, але не більше того. Приміром, Санта заслуговувала кілька разів 10-ку, хоч я за неї і не хворію

Влад, ві найкрутіший і найсправедливіший суддя з усіх! Кожен ваш коментар на танцях завжди аргументований і дуже влучний. Дякую вам!

насправді, раніше я вважала Кухар найсуворішою, але останнім часом саме ви - найзліший з журі. Звичайно, хотілося б, щоб ви ставили хоч трохи вище бали, але все одно рада, що ви знову в "Танцях". Без цього вже не уявляю шоу

А ось Олі Фреймут завищують оцінки! Це через те, що вона подруга Каті Кухар? Ганьба!

Нагадаємо, раніше Влад Яма з дружиною Ліліаною розговорилися про романтику для двох.

До речі, Влад Яма заговорив про поповнення в сім'ї і народження малюка.