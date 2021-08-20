Не могу себе отказать: подопечная Monаtik Нино Басилая честно призналась в своих слабостях

Долго ли думали, перед тем как согласиться стать судьей шоу "Співають всі!"?

Вообще не думала! Потому что мне было безумно интересно стать частью этого проекта! Честно скажу, в первый съемочный день проснулась с таким приятным волнением - наконец-то этот день настал! Это очень интересно и необычно для меня, потому что я много раз участвовала в различных вокальных проектах и не всегда проходила с первого раза туда. Сложно будет не нажимать на кнопку, ведь я понимаю, что чувствуют участники, выходя на сцену. Надеюсь, я со всем справлюсь и не буду ни о чем жалеть.

Этот проект уникален тем, что в зале одновременно находятся 100 членов жюри, а вы бы согласились спеть перед таким количеством звездных экспертов?

Я тоже задавалась этим вопросом. Но, в принципе, я люблю подобные эксперименты. Даже представить трудно, какой стресс получают участники, ведь им нужно одной волной зацепить "сотню"! Это сложно, но интересно, поэтому я бы хотела такое пережить!

А что может покорить вас? За каких участников 100% проголосуете?

Первым делом хочу видеть горящие глаза и невероятную энергетику. Когда участник особенный, ты почувствуешь это сразу, не важно, на каком ряду ты сидишь и как хорошо его видишь. На это влияют разные факторы: вокал, стиль, энергетика, харизма, красота.

Nino Basilaya на съемках шоу (фото: пресс-служба)

Чем вы занимались на карантине? И как это время повлияло на вас и ваше творчество?

На карантине мне постоянно казалось, что я бездельничаю. Все чем-то занимались в Instagram, работали, показывали что-то. А сейчас, когда карантин послабили, я начала анализировать все это время и пришла к выводу, что я многое успела сделать: занималась спортом, старалась правильно питаться, смотрела разные фильмы и развивалась. Смогла уделить время себе и близким, и могу сказать, что за это время мы очень сблизились. Поэтому я даже благодарна карантину! Да, не хочется, чтобы это повторялось. Но круто понимать, что за это время ты вырос и получил какой-то опыт.

А какой спорт выбираете для себя для поддержания формы? Как выкручивались во время карантина?

Были танцы в ЗУМе, но мне совсем это не понравилось. Я начала бегать - на неделю меня хватило, а потом я поняла, что это не мое. Затем я скачала приложение с разными занятиями, и мне это подошло. Купила резинки, валики, ролики и вошла во вкус, даже вовлекла во все это сестру и маму, и вот так втроем и с нашей маленькой собачкой занимались спортом. А еще я всегда мечтала попробовать йогу, и вот на карантине мне это удалось - поняла, что это не мое, зато медитация мне понравилась!

Медитация - это круто! А не возникло желания углубиться в это, полететь в Индию для духовного обогащения?

Нет, такого не произошло. Но мне почему-то сильно захотелось в Италию! Сейчас потихоньку все открывается, надеюсь, в этом году я смогу посетить эту прекрасную страну. Потому что на карантине я очень засмотрелась на нее - там нереально красиво и вкусно! И конечно, хочу посетить Грузию, так как давно там не была. Ну и вообще, больше путешествовать, знакомиться с интересными людьми!

Нино не отказывает себе ни в чем (фото: пресс-служба)

Лето - период затишья для артистов. Чем вы наполняете себя в это время?

Я бы не сказала, что лето - период затишья. Наоборот - открываются новые дыхания, и хочется делать все! Я буду делать все, что придет мне в голову, осуществлять любые идеи! Сейчас время творить, ведь никто не знает, что будет осенью, вдруг нас поглотит депрессия.

Вы очень позитивная девушка! А какой ваш самый ошеломляющий поступок? Наверняка, вам есть, что вспомнить!

Мне кажется, все самое яркое впереди! К примеру, я безумно хочу прыгнуть с парашютом, но в то же время боюсь высоты! Это мой страх, который я хочу побороть. А так… я в четыре года украла шоколадку в магазине, но не знала, что она платная, а потом кто-то заметил и напугали, что меня заберет полиция. Но все закончилось хорошо - мы за нее заплатили. А вообще, я не такой человек, который может похвастаться ошеломляющими поступками.

У девушки далекоидущие планы (фото: пресс-служба)

Тогда перейдем к рутинным делам. С чего начинаете свой день?

Я бы очень хотела сказать, что с масочек, патчей и стакана воды, но нет - я беру в руки телефон. Читаю соцсети, смотрю новости и только потом вкусно завтракаю, если успеваю, потому что люблю поваляться в кровати. Стакан воды с медом и с лимоном, а также холодный душ и патчи. Но первым делом телефон!

А не пытались избавиться от такой привычки? Вообще, что делаете с теми вещами, которые не очень хорошо влияют на вашу жизнь?

Ничего! Также и со сладким - я очень люблю сладкое, и не могу себе запретить есть его. Я искренне не понимаю, почему нужно ограничивать себя в том, что хочется? Но если, к примеру, нужно не заходить в Instagram час - могу с собой договориться, но это когда сильно надо. А в других случаях не ограничиваю себя - придет время, и мне это надоест, вот тогда и откажусь.

Вы мечтаете полететь в Италию, подобные путешествия вас способны вдохновить? И вообще - какие у вас планы на ближайшее время? Чем порадуете поклонников?

Хочется побыстрее выпустить песню, которую мы давно готовим. И скорее всего, клип. Но я не исключаю того, что если я полечу в Италию и ко мне придет вдохновение - запою на итальянском! Я люблю учить языки. Все возможно, и спасибо, вы мне подкинули классную идею!

Что вас мотивирует и вдохновляет?

Родные и их слова поддержки. Также Instagram и истории людей, фильмы, сериалы… Сейчас, мне кажется, вдохновения очень много. Для меня же главными источниками являются музыка и родные!