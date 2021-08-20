Не можу собі відмовити: підопічна Monаtik Nino Basilaya чесно зізналася у своїх слабкостях

Чи довго думали, перед тим як погодитися стати суддею шоу "Співають всі!"?

Взагалі не думала! Тому що мені було шалено цікаво стати частиною цього проекту! Чесно скажу, в перший знімальний день прокинулася з таким приємним хвилюванням - нарешті цей день настав! Це дуже цікаво і незвично для мене, тому що я багато разів брала участь в різних вокальних проектах і не завжди проходила з першого разу туди. Складно буде не натискати на кнопку, адже я розумію, що відчувають учасники, виходячи на сцену. Сподіваюся, я з усім впораюся і не буду ні про що шкодувати.

Цей проект унікальний тим,що в залі одночасно знаходяться 100 членів журі, а ви б погодилися заспівати перед такою кількістю зіркових експертів?

Я теж задавалася цим питанням. Але, в принципі, я люблю подібні експерименти. Навіть уявити важко, який стрес отримують учасники, адже їм потрібно однією хвилею зачепити "сотню"! Це складно, але цікаво, тому я б хотіла таке пережити!

А що може підкорити вас? За яких учасників 100% проголосуєте?

Насамперед хочу бачити палаючі очі і неймовірну енергетику. Коли учасник особливий, ти відчуєш це відразу, не важливо, на якому ряду ти сидиш і як добре його бачиш. На це впливають різні фактори: вокал, стиль, енергетика, харизма, краса.

Nino Basilaya на зйомках шоу (фото: прес-служба)

Чим ви займалися на карантині? І як цей час вплинув на вас і вашу творчість?

На карантині мені постійно здавалося, що я байдикую. Всі чимось займалися в Instagram, працювали, показували щось. А зараз, коли карантин послабили, я почала аналізувати весь цей час і прийшла до висновку, що я багато встигла зробити: займалася спортом, намагалася правильно харчуватися, дивилася різні фільми і розвивалася. Змогла приділити час собі і близьким, і можу сказати, що за цей час ми дуже зблизилися. Тому я навіть вдячна карантину! Так, не хочеться, щоб це повторювалося. Але круто розуміти, що за цей час ти виріс і отримав якийсь досвід.

А який спорт вибираєте для себе для підтримки форми? Як викручувалися під час карантину?

Були танці в Зумі, але мені зовсім це не сподобалося. Я почала бігати - на тиждень мене вистачило, а потім я зрозуміла, що це не моє. Потім я скачала додаток з різними заняттями, і мені це підійшло. Купила гумки, валики, ролики і увійшла в смак, навіть залучила у все це сестру і маму, і ось так втрьох і з нашою маленькою собачкою займалися спортом. А ще я завжди мріяла спробувати йогу, і ось на карантині мені це вдалося - зрозуміла, що це не моє, зате медитація мені сподобалася!

Медитація - це круто! А чи не виникло бажання заглибитися в це, полетіти в Індію для духовного збагачення?

Ні, такого не сталося. Але мені чомусь сильно захотілося в Італію! Зараз потихеньку все відкривається, сподіваюся, в цьому році я зможу відвідати цю прекрасну країну. Тому що на карантині я дуже задивилася на неї - там нереально красиво і смачно! І звичайно, хочу відвідати Грузію, так як давно там не була. Ну і взагалі, більше подорожувати, знайомитися з цікавими людьми!

Ніно не відмовляє собі ні в чому (фото: прес-служба)

Літо - період затишшя для артистів. Чим ви наповнюєте себе в цей час?

Я б не сказала, що літо - період затишшя. Навпаки - відкриваються нові дихання, і хочеться робити все! Я буду робити все, що прийде мені в голову, здійснювати будь-які ідеї! Зараз час творити, адже ніхто не знає, що буде восени, раптом нас поглине депресія.

Ви дуже позитивна дівчина! А який ваш найбільш приголомшливий вчинок? Напевно, вам є, що згадати!

Мені здається, все найяскравіше попереду! Наприклад, я шалено хочу стрибнути з парашутом, але в той же час боюся висоти! Це мій страх, який я хочу побороти. А так... Я в чотири роки вкрала шоколадку в магазині, але не знала, що вона платна, а потім хтось помітив і налякали, що мене забере поліція. Але все закінчилося добре - ми за неї заплатили. А взагалі, я не така людина, яка може похвалитися приголомшливими вчинками.

У дівчини далекосяжні плани (фото: прес-служба)

Тоді перейдемо до рутинних справ. З чого починаєте свій день?

Я б дуже хотіла сказати, що з масочок, патчів і склянки води, але ні - я беру в руки телефон. Читаю соцмережі, дивлюся новини і тільки потім смачно снідаю, якщо встигаю, тому що люблю повалятися в ліжку. Стакан води з медом і з лимоном, а також холодний душ і патчі. Але першим ділом телефон!

А не намагалися позбутися від такої звички? Взагалі, що робите з тими речами, які не дуже добре впливають на ваше життя?

Нічого! Також і з солодким - я дуже люблю солодке, і не можу собі заборонити їсти його. Я щиро не розумію, чому потрібно обмежувати себе в тому, що хочеться? Але якщо, наприклад, потрібно не заходити в Instagram годину - можу з собою домовитися, але це коли сильно треба. А в інших випадках не обмежую себе - прийде час, і мені це набридне, ось тоді і відмовлюся.

Ви мрієте полетіти в Італію, подібні подорожі вас здатні надихнути? І взагалі - які у вас плани на найближчий час? Чим порадуєте шанувальників?

Хочеться швидше випустити пісню, яку ми давно готуємо. І швидше за все, кліп. Але я не виключаю того, що якщо я полечу в Італію і до мене прийде натхнення - заспіваю італійською! Я люблю вчити мови. Все можливо, і спасибі, ви мені підкинули класну ідею!

Що вас мотивує і надихає?

Рідні та їхні слова підтримки. Також Instagram та історії людей, фільми, серіали ... Зараз, мені здається, натхнення дуже багато. Для мене ж головними джерелами є музика і рідні!