UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Мокрая и соблазнительная: Даша Астафьева в купальнике искушает аппетитными формами

Автор: Lite

Даша Астафьева – одна из самых сексуальных девушек украинского шоу-бизнеса. Экс-продюсер артистки, Юрий Никитин даже признался, что за встречу с его бывшей подопечной влиятельные люди предлагали баснословные суммы, но Даша всегда была непреклонна. Певица не перестает радовать фолловеров своего фотоблога горячими кадрами.

Так, в Instagram она опубликовала фото из и видео из Турции.

Даша позировала в бикини телесного цвета в СПА. Девушка продемонстировала аппетитные формы с различных ракурсов так, что поклонники смогли оченить ее упругие округлые ягодицы, плоский животик, стройные ножки и роскошное декольте. Не устояла даже Оля Полякова, оставившая комментарий под жаркими кадрами.

Даша Астафьева похвасталась роскошными формами (фото: instagram.com/da_astafieva)

Также Астафьева побаловала подписчиков видео из бассейна. Звезда устроила заплыв в прозрачной бирюзовой воде и эффектно вынырнула, показав им роскошные формы в красно купальнике.

Комментаторы не устояли перед таким чистым соблазном.

  • Жара
  • Какая же Вы красивая!
  • Как можно быть такой красивой
  • Сама богиня красоты
  • О, Боги! Вот это фигура
  • Бесподобная
  • Идеальная
  • Нереальная
  • Сексапильная
  • Даша, Вы идеал женской фигуры и внешности в целом!

Напомним, что ранее Даша Астафьева познакомила с новым членом семьи с непростой судьбой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Даша Астафьева