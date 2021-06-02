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Мокра і спокуслива: Даша Астаф'єва в купальнику спокушає апетитними формами

Автор: Lite

Даша Астаф'єва - одна з найсексуальніших дівчат українського шоу-бізнесу. Екс-продюсер артистки, Юрій Нікітін навіть зізнався, що за зустріч з його колишньою підопічною впливові люди пропонували нечувані суми, але Даша завжди була категоричною. Співачка не перестає радувати фоловерів свого фотоблогу гарячими кадрами.

Так, в Instagram вона опублікувала фото з і відео з Туреччини.

Даша позувала в бікіні тілесного кольору в СПА. Дівчина продемонструвала апетитні форми з різних ракурсів так, що шанувальники змогли оченить її пружні округлі сідниці, плоский животик, стрункі ніжки і розкішне декольте. Не встояла навіть Оля Полякова, яка залишила коментар під жаркими кадрами.

Даша Астаф'єва похвалилася розкішними формами (фото: instagram.com/da_astafieva)

Також Астаф'єва побалувала підписників відео з басейну. Зірка влаштувала заплив в прозорій бірюзовій воді і ефектно виринула, показавши їм розкішні форми в червоно купальнику.

Коментатори не встояли перед такою чистою спокусою.

  • Спека
  • Який же Вы красивая!
  • Як можна бути такою красивою
  • Сама богиня краси
  • О, Боги! Ось це фігура
  • Незрівнянна
  • Ідеальна
  • Нереальна
  • Сексапільна
  • Даша, ви ідеал жіночої фігури і зовнішності в цілому!

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва познайомила з новим членом сім'ї з непростою долею.

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Новини України Даша Астаф'єва