В мокром бикини и дерзком мини: Мишина восхитила идеальными формами у бассейна

На жарких кадрах Ксения запечатлена в оливковом бикини. Она демонстрирует идеальные стройные формы с разных ракурсов и позволяет поклонникам в деталях рассмотреть ее загар и волнительные изгибы, стальной пресс и округлые бедра.

И если утром Ксения совершет заплывы и наслаждается солнечныи ваннами, то вечером она превращается в дерзкую красотку, готовую покорять сердца.

Ксения Мишина показала волнительные изгибы (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Так, она предстала на фото в эффектном платье оригинального кроя, которое позволило подчеркнуть линию декольте, открыть лоский животик, а ультракороткая длина наряда и разрез придали особую пикатность и соблазнительность образу.

На ногах у Ксении – черные туфли намассивной подошве с изящным ремешком с камнями.

"Творим на закате", - подписала эффектный фотосет Мишина.

Ксения показала, как отдыхает в Абу-Даби (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Подписчики звезды не смогли сдержать свое восхищение. Они убеждены – экс-возлюбленный актрисы Александр Эллерт не сможет перед ней устоять.