В мокром бикини и дерзком мини: Мишина восхитила идеальными формами у бассейна

Ксения Мишина между съемками в кино и ТВ-проектами решила восстановить силы и отдохнуть, чтобы быть готовой к новым карьерным взлетам. Актриса недавно вернулась из Карпат, где у нее произошла полная перезагрузка, теперь же она отправилась в ОАЭ, где круглый год царит лето.
Актриса поделилась в Instagam горячими фотосессиями у бассейна отеля.
На жарких кадрах Ксения запечатлена в оливковом бикини. Она демонстрирует идеальные стройные формы с разных ракурсов и позволяет поклонникам в деталях рассмотреть ее загар и волнительные изгибы, стальной пресс и округлые бедра.
И если утром Ксения совершет заплывы и наслаждается солнечныи ваннами, то вечером она превращается в дерзкую красотку, готовую покорять сердца.
Ксения Мишина показала волнительные изгибы (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Так, она предстала на фото в эффектном платье оригинального кроя, которое позволило подчеркнуть линию декольте, открыть лоский животик, а ультракороткая длина наряда и разрез придали особую пикатность и соблазнительность образу.
На ногах у Ксении – черные туфли намассивной подошве с изящным ремешком с камнями.
"Творим на закате", - подписала эффектный фотосет Мишина.
Ксения показала, как отдыхает в Абу-Даби (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Подписчики звезды не смогли сдержать свое восхищение. Они убеждены – экс-возлюбленный актрисы Александр Эллерт не сможет перед ней устоять.
К слову, Ксения Мишина заявила, что порвала с победителем "Холостячки" Александром Эллертом. Мужчина пытался вновь вернуть расположение любимой, но, в итоге, парочка отписалась друг от друга в соцсетях.