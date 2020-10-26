UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Молодая жена Павлика обнажилась на камеру и восхитила сеть

Автор: Роман Мирончук

Супруга Виктора Павлика порадовала поклонников пикантным фото

Екатерина Репяхова поделилась со своими подписчиками откровенным фото, на котором она позировала топлес. На 26-летней жене Виктора Павлика была надета только одна юбка. Правда обнаженную грудь она прикрыла руками.

В руке Екатерина держит цветок, что добавило чувственности фотографии, которую она опубликовала на своей странице в Instagram.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Самые читаемые новости

"Сейчас я себя чувствую такой же беспомощной, как на этой фотографии. Просто хочется, чтобы у всех, все было хорошо. Кстати, какие у вас желания и мечты? У меня желание одно: поехать на гастроли на долго-долго", - написала жена Павлика.

Пользователи сети отреагировали на фото позитивно, и отметили, что девушка выглядит очень женственно и сексуально.

  • Какое нежное фото;
  • Красотка;
  • Катя, ты на фото не беспомощная. Ты красивая!
  • Вы очень красивая, умная и сильная девушка! Удачи вам, Катя! Все у вас будет хорошо!
  • Такая нежная.

Напомним, Екатерина Репяхова раскрыла детали начала романа с Виктором Павликом. Девушка призналась, что у них бывали сильные ссоры, после которых пара даже расходилась.

Ранее мы писали о том, что Репяхова сделала мощное заявление о своей внешности и залоге привлекательности. Она также рассказала о полезных советах от своей мамы, и показала нежное портретное фото со свадебной фотосессии.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины шоубиз