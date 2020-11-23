Молодая жена Виктора Павлика призналась, что ей запрещает делать муж

Жена Виктора Павлика Катерина Репьяхова призналась, что ее муж запрещает ей встречаться со своими друзьями мужчинами в вечернее время. Он предлагает ей организовывать такие встречи днем.

Об этом Репьяхова рассказала в программе "Зірковий шлях". Она также отметила, что Виктор Павлик никогда не проверяет ее телефон, и практически никогда ее не ревнует.

Стоит отметить, что пара вместе уже 5 лет. При этом они узаконили свои отношения только в этом году. На годовщину Катя подарила мужу оригинальные капкейки с их фото, а певец оценил вкусную идею жены.

Жена Виктора Павлика рассказала о запретах со стороны мужа (видео: YouTube)

Супруги отправились праздновать значимую для них дату в один из киевских ресторанов. Екатерина призналась, что в прошлом году, она с мужем купила обручальные кольца.

Для Виктора Павлика это четвертый брак. От первой жены Лидии у него старший сын Александр, который тоже занимается музыкой. Вторая жена Светлана родила ему дочь Кристину. А от третьей супруги Ларисы родился сын Павел, который скончался 7 августа 2020 года в хосписе после двух лет борьбы с онкологией.

Напомним, Екатерина Репяхова раскрыла детали начала романа с мужем. Она призналась, что бурно ссорилась с артистом, и они даже расходилась. Также она рассказала, что певец ревновал ее и даже показала, к кому.