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Молода дружина Віктора Павліка зізналася, що їй забороняє робити чоловік

Автор: Lite

Катерина Реп'яхова розповіла про те, що їй забороняє робити Віктор Павлик

Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова зізналася, що її чоловік забороняє їй зустрічатися зі своїми друзями чоловіками у вечірній час. Він пропонує їй організовувати такі зустрічі вдень.

Про це Реп'яхова розповіла в програмі "Зірковий шлях". Вона також зазначила, що Віктор Павлик ніколи не перевіряє її телефон, і практично ніколи її не ревнує.

Варто зазначити, що пара разом вже 5 років. При цьому вони узаконили свої відносини тільки в цьому році. На річницю Катя подарувала чоловікові оригінальні капкейки з їх фото, а співак оцінив смачну ідею дружини.

Дружина Віктора Павліка розповіла про заборони з боку чоловіка (відео: YouTube)

Подружжя вирушили святкувати значущу для них дату в одному з київських ресторанів. Катерина зізналася, що минулого року, вона з чоловіком купила обручки.

Для Віктора Павліка це четвертий шлюб. Від першої дружини Лідії у нього старший син Олександр, який теж займається музикою. Друга дружина Світлана народила йому дочку Христину. А від третьої дружини Лариси народився син Павло, який помер 7 серпня 2020 року в хоспісі після двох років боротьби з онкологією.

Нагадаємо, Катерина Репяхова розкрила деталі початку роману з чоловіком. Вона зізналася, що бурхливо сварилася з артистом, і вони навіть розходилася. Також вона розповіла, що співак ревнував її і навіть показала, до кого.

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