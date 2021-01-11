MONATIK на отдыхе порезвился с обнаженной женой: экзотический цветок

MONATIK (Дмитрий Монатик) отдыхает с семьей на Мальдивах, где, кстати, также релаксируют Потап и Настя Каменских. Мультиартист делится душевными кадрами с самыми родными – женой Ириной и сыновьями. Им по душе активный отдых, а каждый день в раю они воспринимают как дар и восхищаются местными пейзажами. Жена Дмитрия решила внести небольшую пикантность в размеренное времяпровождение и опубликовала пикантный кадр, авторства мужа.

Так, Ирина показала игривое фото, на котором Дмитрий прикрыл экзотическим цветком ее обнаженное тело. В объектив попала только рука артиста.

"Островная неделя моды. Сделано моим любимым", - с гордостью подписала пикнатное фото жена певца и продюсера. Он не оставил без внимания комплимент от любимой. "Мы как цветы. Я и ты", - поэтично отреагировал Дмитрий.

Ирина показала пикантное фото авторства мужа (фото: instagram.com/irinamonatik)

Оказалось, что тропический цветок – подарок сыночка Ирины маме. Также она с восторгом рассказала о достижениях свих мальчиков на отдыхе и даже показала, чем ее покорили любимые мужчины.

"В период, когда младшенький Платоша активно учиться плавать в преддверии своих 4 лет, Данечка в свои 5 лет с ластами переплывает бассейн. Искренняя гордость и слезы счастья на глазах. Всем искренне желаю деток - это самое большое счастье, которое может испытать человек", - заверила она.

Напомним, что ранее MONATIK умилил велопрогулкой с семьей у океана на райских островах, где сейчас отдыхает.