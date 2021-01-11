MONATIK на відпочинку повтышався з оголеною жінкою: екзотична квітка

MONATIK (Дмитро Монатік) відпочиває з родиною на Мальдівах, де, до речі, також релаксують Потап і Настя Каменських. Мультиартист ділиться душевними кадрами з найріднішими – дружиною Іриною і синами. Їм до душі активний відпочинок, а кожен день в раю вони сприймають як дар і захоплюються місцевими краєвидами. Дружина Дмитра вирішила внести невелику пікантність у розмірене проведення часу і опублікувала пікантний кадр, авторства чоловіка.

Так, Ірина показала грайливе фото, на якому Дмитро прикрив екзотичною квіткою її оголене тіло. В об'єктив потрапила тільки рука артиста.

"Острівний тиждень моди. Зроблено моїм коханим", - з гордістю підписала пікантне фото дружина співака і продюсера. Він не залишив без уваги комплімент від коханої. "Ми як квіти. Я і ти", - поетично відреагував Дмитро.

Ірина показала пікантне фото авторства чоловіка (фото: instagram.com/irinamonatik)

Виявилося, що тропічна квітка – подарунок синочка Ірини мамі. Також вона із захопленням розповіла про досягнення своїх хлопчиків на відпочинку і навіть показала, чим її підкорили кохані чоловіки.

"У період, коли молодшенький Платоша активно вчитися плавати напередодні своїх 4 років, Данечка в свої 5 років з ластами перепливає басейн. Щира гордість та сльози щастя на очах. Всім щиро бажаю діток - це найбільше щастя, яке може відчути людина", - запевнила вона.

Нагадаємо, що раніше MONATIK розчулив велопрогулянкою з сім'єю біля океану на райських островах, де зараз відпочиває.