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MONATIK показал свой "второй дом" в центре Киева (видео)

Автор: Людмила Жукова

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик впервые показал свой новый офис в самом центре Киева. По его словам, многие сотрудники и он сам называет его своим вторым домом. Исполнитель любезно открыл двери рабочего пространства и показал его в программе "Звездный путь".

Первое на что можно обратить внимание, это современный дизайн офиса и просторный холл.

MONATIK является ценителем современного искусства. В его рабочем пространстве представлены работы художника Кос.

"Он художник сегодняшнего дня. Его картины в топах и стоят много денег", - рассказал певец.

Также исполнитель показал свою шикарную коллекцию современных арт-игрушек.

Дмитрий провел ведущую и в святая-святых кабинет его жены Ирины, концертного директора. В этой комнате любимое фото Дмитрия с супругой, а также на стене висит автограф дизайнера Карла Лагерфельда.

Трудно не заметить, в каком лаконичном и стильном дизайне оформлена творческая студия Дмитрия Монатика.

Как мы ранее писали, MONATIK высказался о конфликтах с женой и сделал внезапное признание о ней.

Читайте также, как счастливый MONATIK растрогал до слез признанием сыну-имениннику и жене.

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