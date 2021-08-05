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Моника Беллуччи покорила роскошным телом на фото из молодости: она совершенна

Автор: RBC.UA

Моника Беллуччи опубликовала новое фото, на котором позирует Изабель Снайдер. Актриса заигрывает с камерой и выглядит юной и потрясающе красивой.

Поклонники блога Беллуччи просто ахнули, когда увидели этот кадр.

Моника предстала на фото в облегающем топе без рукавов, под который не стала надевать нижнее белье. Дополнили образ экс-жены Венсана Касселя шорты-комбинезон. Моника с распущенными волосами забавно кривляется на камеру, приложив прядь над верхней губой.

"В моих архивах, фото от Изабель Снайдер, играю с моими усами Дали. Приятного лета", - сделала жизнерадостную подпись звезда.

Моника Беллуччи на архивном фото (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Стоило Монике опубликовать снимок, как на нее обрушился шквал комплиментов и многочисленных эмодзи в виде сердечек и огоньков. Поклонники не могут налюбоваться совершенным телом роскошной актрисы и ее безусловной красотой.

К слову, старшая дочь Моники унаследовала от Беллуччи много лучших черт. Сейчас девушка активно начала сниматься для модных брендов и журналов, и ей пророчат славу не меньшую, чем у мамы.

Ранее мы писали о совместной фотосессии 16-летней девушки и ее 56-летней мамы.

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Венсан КассельМоника Беллуччи