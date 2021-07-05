Одинаково прекрасны: 56-летняя Моника Беллуччи впервые снялась для глянца с 16-летней дочерью

На обложке 56-летняя Моника Беллуччи и ее 16-летняя дочь одеты в наряды от Dolce & Gabbana. Одинаковые черные платья с глубоким декольте, практически одинаковые прически и макияж - стилисты явно хотели подчеркнуть внешнюю схожесть матери и ее дочери. На других фото они примерили и другие роскошные наряды от известного бренда, с которым обе сотрудничают уже давно.

Моника Беллуччи и Дева Кассель в новой съемке (фото: instagram.com/vogueitalia)

"Моника Беллуччи делится своей первой обложкой Vogue Italia со своей дочерью Девой. Они были впервые сфотографированы вместе Паоло Ровести. Символический жест Моники отмечает ее желание отойти в сторону, оставив внимание на Деве. Это жест, который заслуживает признания: уступить дорогу тем, кто придет потом (дочь, преемница), - это не то, что мы привыкли видеть.

16-летняя Дева представляет этот выпуск, полностью посвященный ее возрасту. Это путешествие эмоций, тех ярких ощущений, которые может вызвать только определенный момент жизни: чувство беспокойства, смешанное с бесконечными возможностями, когда, учитывая все обстоятельства, все еще не началось", - делятся задумкой редактора глянца.

В сети поднялся настоящий ажиотаж: поклонники называют Деву "безумно красивой", а ее маму - "иконой".