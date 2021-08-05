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Моніка Беллуччі підкорила розкішним тілом на фото з молодості: вона досконала

Автор: RBC.UA

Моніка Беллуччі опублікувала нове фото, на якому позує Ізабель Снайдер. Актриса заграє з камерою і виглядає юною і приголомшливо красивою.

Шанувальники блогу Беллуччі просто ахнули, коли побачили цей кадр.

Моніка постала на фото в облягаючому топі без рукавів, під який не стала надягати нижню білизну. Доповнили образ екс-дружини Венсана Касселя шорти-комбінезон. Моніка з розпущеним волоссям кумедно кривляється на камеру, приклавши пасмо над верхньою губою.

"У моїх архівах, фото від Ізабель Снайдер, граю з моїми вусами Далі. Приємного літа", - зробила життєрадісний підпис зірка.

Моніка Беллуччі на архівному фото (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Варто було Моніці опублікувати знімок, як на неї обрушився шквал компліментів і численних емодзі у вигляді сердечок і вогників. Шанувальники не можуть намилуватися досконалим тілом розкішної актриси і її безумовною красою.

До слова, старша дочка Моніки успадкувала від Беллуччі багато кращих рис. Зараз дівчина активно почала зніматися для модних брендів і журналів, і їй пророкують славу не меншу, ніж у мами.

Раніше ми писали про спільну фотосесію 16-річної дівчини та її 56-річної мами.

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Венсан КассельМоника Беллуччи