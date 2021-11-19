Море классных ощущений: обнаженная Огневич в ванной заговорила о "взрослых" мечтах

Злата нежиться в бархатной пене. Фотогораф запечатлел крупным планом обнаженные части тела звезды.

"Представим, что нет условностей и Вы можете заниматься с любимым партнером всем, чего душа желает!" – написала под фото певица.

Она уточнила, что речь идет о совместном досуге и развлечениях, а не об общем бизнесе, воспитании детей и т.д.

Злата Огневич соблазнила горячим фотосетом (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Взрослым тоже можно мечтать, вообще - ВСЕ можно, что делает тебя счастливым. А ребячиться нужно не только детям, а и взрослым! Причем взрослые могут делать это совершенно осознанно- идти в разные эмоциональные этапы своего развития и получать море классных ощущений!" – написала Злата.

Она перечислила маленькие радости, которыми лучше наслаждаться вдвоем, получая удовольствие от момента: мокнуть вместе по дождем и бегать босиком, устроить полномасштабную битву подушками, отправиться в Амстердам, посетить лучшие кофешопы и слопать там кексы, посетить мероприятие с ярким дресс-кодом, провести целый день в парке аттракционов.