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Море классных ощущений: обнаженная Огневич в ванной заговорила о "взрослых" мечтах

Автор: Styler

Злата Огневич интригует поклонников не только ответом на вопрос, кого же она выбрала из главных претендентов на руку в реалити "Холостячка 2", но горячими снимками и не менее загадочными подписями к ним. Так, певца не стесняется демонстрировать свою женственность и сексуальность, а также делиться с поклонниками мыслями, выводами и жизненной философией.

На личной странице в Instagram она опубликовала пикантную фотосессию в ванной.

Злата нежиться в бархатной пене. Фотогораф запечатлел крупным планом обнаженные части тела звезды.

"Представим, что нет условностей и Вы можете заниматься с любимым партнером всем, чего душа желает!" – написала под фото певица.

Она уточнила, что речь идет о совместном досуге и развлечениях, а не об общем бизнесе, воспитании детей и т.д.

Злата Огневич соблазнила горячим фотосетом (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Взрослым тоже можно мечтать, вообще - ВСЕ можно, что делает тебя счастливым. А ребячиться нужно не только детям, а и взрослым! Причем взрослые могут делать это совершенно осознанно- идти в разные эмоциональные этапы своего развития и получать море классных ощущений!" – написала Злата.

Она перечислила маленькие радости, которыми лучше наслаждаться вдвоем, получая удовольствие от момента: мокнуть вместе по дождем и бегать босиком, устроить полномасштабную битву подушками, отправиться в Амстердам, посетить лучшие кофешопы и слопать там кексы, посетить мероприятие с ярким дресс-кодом, провести целый день в парке аттракционов.

Напомним, что ранее Злата Огневич дала советы, о чем спрашивать мужчину на первом свидании.

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Злата ОгневичХолостячка