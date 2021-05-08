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Море и коктейли: счастливая Никитюк в купальнике веселится на девичнике в Турции

Автор: Lite

Леся Никитюк отлично проводит время на турецком курорте - украинская телеведущая прилетела туда в компании подруг, чтобы отпраздновать девичник одной из них. Она заводит сеть жаркими кадрами и показывает, как они проводят время.

На своей странице в Instagram артистка похвасталась точеной фигурой в необычном купальнике и предложила фанатам угадать, какая из ее подружек выходит замуж.

На фото Леди Ле запечатлена на пирсе - она позирует в кожаном бикини оливкового цвета с завязками под грудью. Звезда подняла руки вверх и счастливо улыбается солнцу. На заднем плане можно увидеть подруг ведущей. Девушки тоже все в купальниках, однако запечатлены спинами к камере.

Леся Никитюк весело проводит время на девичнике подруги в Турции (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В подписи к снимку Никитюк рассказала, как проводит время на курорте.

"#девичник2021 - море, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль... p.s. Вгадайте, хто з нас йде під вінець? Підкажу, та що спиною до вас", - шутливо написала теледива.

Звездная подруга Леси, певица и модель Даша Астафьева, в шутку поинтересовалась, как же местные мужчины выдержали такое количество женской красоты.

"Там хтось живий з мужиків остався на острові?" - написала она.

На что ведущая ответила, что "Вот сьогодні йдем добивати".

Остальные подписчики принялись осыпать Лесю комплиментами.

  • Леся, ну це шикарно і купальник суперський
  • Мммм, какие ноги! Да и вообще, красота!
  • Дівчата, ви Чарівні
  • Девочки такие девочки
  • Ох як гаряче. Такі красуні
  • Фігурка обалдєть
  • Вот этоооо ноооги. Красотиищааа
  • Самая красивая наша Леся!
  • Як багато коктейлiв. Фiгура шикарна
  • Так, стоп, це не вас на яхті фотографували голими!?
  • Фигура нереальная. Наоми отдыхает

Ранее мы писали, что дерзкая Леся Никитюк сверкнула грудью в эффектном наряде на съемках популярного ТВ-шоу.

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Новости Украины Леся Никитюкведущаяфигура