Море и коктейли: счастливая Никитюк в купальнике веселится на девичнике в Турции

На фото Леди Ле запечатлена на пирсе - она позирует в кожаном бикини оливкового цвета с завязками под грудью. Звезда подняла руки вверх и счастливо улыбается солнцу. На заднем плане можно увидеть подруг ведущей. Девушки тоже все в купальниках, однако запечатлены спинами к камере.

Леся Никитюк весело проводит время на девичнике подруги в Турции (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В подписи к снимку Никитюк рассказала, как проводит время на курорте.

"#девичник2021 - море, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль... p.s. Вгадайте, хто з нас йде під вінець? Підкажу, та що спиною до вас", - шутливо написала теледива.

Звездная подруга Леси, певица и модель Даша Астафьева, в шутку поинтересовалась, как же местные мужчины выдержали такое количество женской красоты.

"Там хтось живий з мужиків остався на острові?" - написала она.

На что ведущая ответила, что "Вот сьогодні йдем добивати".

Остальные подписчики принялись осыпать Лесю комплиментами.