Море і коктейлі: щаслива Нікітюк в купальнику веселиться на дівич-вечорі в Туреччині

На фото леді Ле відображена на пірсі - вона позує в шкіряному бікіні оливкового кольору з зав'язками під грудьми. Зірка підняла руки вгору і щасливо посміхається сонцю. На задньому плані можна побачити подруг ведучої. Дівчата теж всі в купальниках, проте відображені спинами до камери.

Леся Нікітюк весело проводить час на дівич-вечорі подруги в Туреччині (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У підписі до знімка Нікітюк розповіла, як проводить час на курорті.

"#девичник2021 - море, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль... p.s. Вгадайте, хто з нас йде під вінець? Підкажу, та що спиною до вас", - жартівливо написала теледіва.

Зіркова подруга Лесі, співачка і модель Даша Астаф'єва, жартома поцікавилася, як же місцеві чоловіки витримали таку кількість жіночої краси.

"Там хтось живий з мужиків остався на острові?"- написала вона.

На що ведуча відповіла, що "Вот сьогодні йдемо добивати".

Решта підписників почали обсипати Лесю компліментами.