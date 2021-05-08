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Море і коктейлі: щаслива Нікітюк в купальнику веселиться на дівич-вечорі в Туреччині

Автор: Lite

Леся Нікітюк відмінно проводить час на турецькому курорті - українська телеведуча прилетіла туди в компанії подруг, щоб відсвяткувати дівич-вечір однієї з них. Вона заводить мережу жаркими кадрами і показує, як вони проводять час.

На своїй сторінці в Instagram артистка похвалилася витонченою фігурою в незвичайному купальнику і запропонувала фанатам вгадати, яка з її подружок виходить заміж.

На фото леді Ле відображена на пірсі - вона позує в шкіряному бікіні оливкового кольору з зав'язками під грудьми. Зірка підняла руки вгору і щасливо посміхається сонцю. На задньому плані можна побачити подруг ведучої. Дівчата теж всі в купальниках, проте відображені спинами до камери.

Леся Нікітюк весело проводить час на дівич-вечорі подруги в Туреччині (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У підписі до знімка Нікітюк розповіла, як проводить час на курорті.

"#девичник2021 - море, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль... p.s. Вгадайте, хто з нас йде під вінець? Підкажу, та що спиною до вас", - жартівливо написала теледіва.

Зіркова подруга Лесі, співачка і модель Даша Астаф'єва, жартома поцікавилася, як же місцеві чоловіки витримали таку кількість жіночої краси.

"Там хтось живий з мужиків остався на острові?"- написала вона.

На що ведуча відповіла, що "Вот сьогодні йдемо добивати".

Решта підписників почали обсипати Лесю компліментами.

  • Леся, ну це шикарно і купальник суперський
  • Мммм, які ноги! Та й взагалі, краса!
  • Дівчата, ви Чарівні
  • Дівчатка такі дівчатка
  • Ох як гаряче. Такі красуні
  • Фігурка обалдєть
  • Ось цеее ноооги. Красаааа
  • Найкрасивіша наша Леся!
  • Як багато коктейлів. Фігура шикарна
  • Так, стоп, це не вас на яхті фотографували голими!?
  • Фігура нереальна. Наомі відпочиває

Раніше ми писали, що зухвала Леся Нікітюк блиснула грудьми в ефектному вбранні на зйомках популярного ТВ-шоу.

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Новини України Леся Нікітюкведущаяфигура