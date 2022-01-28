Море цветов и башня в Дубае: Криштиану Роналду шокировал любимую поздравлением с днем рождения

Вот это сюрприз! (фото: instagram.com/georginagio)

"Мечты сбываются", – написала Джорджина в своем Instagram и запостила фото с огромным количество роз. Также девушка показала другие приятные сюрпризы, которыми ее засыпал в этот день Роналду: от праздничного обеда на пляже до моря красных роз и самого шоу.

Джорджина познакомилась со знаменитым футболистом в магазине Gucci в 2016 году, где она на тот момент работала. В 2019 пара поженилась, у Роналду и Родригес есть общий ребенок.

Это любовь (фото: instagram.com/georginagio)