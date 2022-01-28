Море троянд і вежа в Дубаї: Кріштіану Роналду шокував кохану поздоровленням з днем народження

Ось це сюрприз! (фото: instagram.com/georginagio)

"Мрії збуваються", - написала Джорджина в своєму Instagram і запостила фото з величезною кількість троянд. Також дівчина показала інші приємні сюрпризи, якими її засипав в цей день Роналду: від святкового обіду на пляжі до моря червоних троянд та самого світлового шоу.

Джорджина познайомилася зі знаменитим футболістом в магазині Gucci в 2016 році, де вона на той момент працювала. У 2019 пара одружилася, у Роналду і Родрігес є спільна дитина.

Це любов (фото: instagram.com/georginagio)