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"Моя Амазонка": Оля Полякова показала редкие фото младшей дочери в ее первый юбилей

Автор: Марина Настевич

Во вторник, 5 октября в семье Оли Поляковой праздник - у ее младшей дочери Алисы первый юбилей, девочке исполнилось 10 лет.

Звездная мама трогательно поздравила малышку и показала подборку ее редких фото в своем Instagram.

Певица выложила подборку милых и забавных снимков дочери и призналась ей в любви. На них Алиса запечатлена с разными выражениями лица и даже с дуршлагом на голове.

"Первый юбилей у Алисочки! 10, Моя Амазонка! Такая уникальная, смелая, честная, бесстрашная, юморная, талантливая девочка! Ты как ветер, непредсказуема и свежа, способная своей силой перевернуть все на своём пути, всегда, с раннего детства знающая чего ты хочешь, и другое не предлагать. Чтобы сделать эти фото, надо было сделать 1000, с лицом, которое не одобрило бы общество, но я одобряю и люблю любую твою рожицу, ибо в них вся ты - непокорная, творческая, и самобытная!! Люблю тебя, мой любимый Валерчик", - душевно написала Полякова.

Оля Полякова поделилась милыми снимками младшей дочери Алисы (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Пользователи сети поспешили присоединиться к поздравлениям и засыпали Алису теплыми пожеланиями, а также отметили, что девочка растет настоящей красавицей - вся в маму.

  • Вітаю! Чудо, а не дитя
  • Вітаю. Мамина красуня.
  • Шикарная
  • Она у вас крутая ни на кого не похожая. Девочка личность. Всегда есть своя и позиция и мнение. Пусть будет счастливой и всегда остаётся верной себе. У вас прекрасная дочь
  • Модель маленькая!
  • Красивая очень девочка. Поздравляю!!
  • Очень на маму похожа
  • Невероятная красавица растёт
  • Алиса просто бомба у вас
  • Красотка, вся в маму.
  • Она у вас и вправду прекрасная, будет такой же красавицей, как и мама

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала о пагубной привычке старшей дочери, 16-летней Маши - девушка увлеклась электронными сигаретами.

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Оля Полякова