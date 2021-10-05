"Моя Амазонка": Оля Полякова показала редкие фото младшей дочери в ее первый юбилей

Певица выложила подборку милых и забавных снимков дочери и призналась ей в любви. На них Алиса запечатлена с разными выражениями лица и даже с дуршлагом на голове.

"Первый юбилей у Алисочки! 10, Моя Амазонка! Такая уникальная, смелая, честная, бесстрашная, юморная, талантливая девочка! Ты как ветер, непредсказуема и свежа, способная своей силой перевернуть все на своём пути, всегда, с раннего детства знающая чего ты хочешь, и другое не предлагать. Чтобы сделать эти фото, надо было сделать 1000, с лицом, которое не одобрило бы общество, но я одобряю и люблю любую твою рожицу, ибо в них вся ты - непокорная, творческая, и самобытная!! Люблю тебя, мой любимый Валерчик", - душевно написала Полякова.

Оля Полякова поделилась милыми снимками младшей дочери Алисы (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Пользователи сети поспешили присоединиться к поздравлениям и засыпали Алису теплыми пожеланиями, а также отметили, что девочка растет настоящей красавицей - вся в маму.