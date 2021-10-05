"Моя Амазонка": Оля Полякова показала рідкісні фото молодшої дочки в її перший ювілей

Співачка виклала добірку милих і кумедних знімків дочки і зізналася їй у коханні. На них Аліса зображена з різними виразами обличчя і навіть з друшляком на голові.

"Перший ювілей у Алісочки! 10, Моя Амазонка! Така унікальна, смілива, чесна, безстрашна, гуморна, талановита дівчинка! Ти як вітер, непередбачувана і свіжа, здатна своєю силою перевернути все на своєму шляху, завжди, з раннього дитинства знаєш, чого ти хочеш, і інше не пропонувати. Щоб зробити ці фото, треба було зробити 1000, з обличчям, яке не схвалило б суспільство, але я схвалюю і люблю будь-яку твою пику, бо в них вся ти - непокірна, творча, і самобутня! Люблю тебе, мій улюблений Валерчик", - душевно написала Полякова.

Оля Полякова поділилася милими знімками молодшої дочки Аліси (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Користувачі мережі поспішили приєднатися до привітань і засипали Алісу теплими побажаннями, а також відзначили, що дівчинка росте справжньою красунею - вся в маму.