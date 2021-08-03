Моя красотка: Горбунов восхитился новым навыком Осадчей в белоснежном купальнике

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают с сыном Ваней в Турции. Беременная ведущая наслаждается прекрасным временем в предвкушении появления на свет малыша. Она с удовольствием демонстрирует на камеру купальники и аккуратный растущий животик – поклонники телезвезды предполагают, что она ждет девочку, также о дочке мечтает и муж Кати.
Ведущая запостила в Instagram свежее фото в белоснежном слитном дельном купальнике. Пляжный образ дополняет шляпка и нитка жемчуга плюс золотая цепочка с кулоном.
"Літо мчить з шаленою швидкістю, але цьго літа відчувається час інакше, адже щодня наближаємося до знайомства з новою людиною. Ps нова навичка в позуванні, стати так, щоб проглядалась талія", - написала ведущая.
"Моя красавица", - отреагировал на пляжное фото жены Юрий.
Катя научилась эффектно позировать, скрывая животик (фото: instagram.com/kosadcha)
Подписчики Кати заверили, что она выглядит прекрасно, а беременность ее лишь больше красит.
Также Катя показала романтичные кадры с мужем и милые совместные снимки с младшим сыночком Ваней.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном весело отдыхают в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)
Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали парные образы в вышиванках на морском берегу.