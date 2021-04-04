Моя ценность – это я: Димопулос рассказала, является ли муж ее опорой

На фото Санта запечатлена в черных брюках и белой футболке. Она стоит у окна, одной рукой заслоняя глаза от солнца, а другую запустив себе в волосы.

Санта Димопулос высказалась об отношениях с мужем (фото: instagram.com/santadimopulos)

По мнению исполнительницы, главной опорой для каждого человека должен быть в первую очередь он сам.

"Когда меня спрашивают является ли мой муж моей опорой – я всегда немного озадачиваюсь. Мой муж – это моя большая любовь, мой самый близкий человек и конечно же, моя опора. Но главная опора для меня – это я сама", - считает Димопулос.

Мужчина должен быть партнером, а не решением ваших проблем. уверена знаменитость. А ценность женщины не измеряется тем, замужем ли она.

"И знаете, у меня ушло немало времени на то, чтобы понять: не надо пытаться закрыть мужчиной свои слабые стороны, не надо пытаться найти в своем мужчине недостающую опору и решение всех проблем. Мужчина – сильный, полноправный партнер и личность, подходящая вам по масштабу, – появляется рядом только тогда, когда вы сами для себя становитесь таким же партнером. Я безумно люблю своего мужа. Уважаю его, восхищаюсь и принимаю полностью. Я также понимаю, что моя ценность не зависит от того, замужем я или нет. Моя ценность – это я. Не стоит обесценивать себя", - поделилась Санта.

Санта Димопулос с мужем Игорем Кучеренко (фото: instagram.com/santadimopulos)

Фолловеры в комментариях благодарят певицу за такие мудрые слова и отличную мотивацию.