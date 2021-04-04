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Моя ценность – это я: Димопулос рассказала, является ли муж ее опорой

Автор: Lite

Санта Димопулос, которая сейчас отдыхает с маленькой дочкой в Дубае, разоткровенничалась о своих отношениях с мужем и о том, какой он партнер. По словам певицы, ее приводят в недоумение вопросы о том, является ли муж ее главной опорой.

В своем Instagram артистка поделилась атмосферным черно-белым кадром и своими размышлениями на эту тему.

На фото Санта запечатлена в черных брюках и белой футболке. Она стоит у окна, одной рукой заслоняя глаза от солнца, а другую запустив себе в волосы.

Санта Димопулос высказалась об отношениях с мужем (фото: instagram.com/santadimopulos)

По мнению исполнительницы, главной опорой для каждого человека должен быть в первую очередь он сам.

"Когда меня спрашивают является ли мой муж моей опорой – я всегда немного озадачиваюсь. Мой муж – это моя большая любовь, мой самый близкий человек и конечно же, моя опора. Но главная опора для меня – это я сама", - считает Димопулос.

Мужчина должен быть партнером, а не решением ваших проблем. уверена знаменитость. А ценность женщины не измеряется тем, замужем ли она.

"И знаете, у меня ушло немало времени на то, чтобы понять: не надо пытаться закрыть мужчиной свои слабые стороны, не надо пытаться найти в своем мужчине недостающую опору и решение всех проблем. Мужчина – сильный, полноправный партнер и личность, подходящая вам по масштабу, – появляется рядом только тогда, когда вы сами для себя становитесь таким же партнером. Я безумно люблю своего мужа. Уважаю его, восхищаюсь и принимаю полностью. Я также понимаю, что моя ценность не зависит от того, замужем я или нет. Моя ценность – это я. Не стоит обесценивать себя", - поделилась Санта.

Санта Димопулос с мужем Игорем Кучеренко (фото: instagram.com/santadimopulos)

Фолловеры в комментариях благодарят певицу за такие мудрые слова и отличную мотивацию.

  • Вы очень мудрая женщина. А написанные слова - это самая лучшая мотивация для женщины, которую когда-либо читала
  • Вот именно эти слова мне нужно было прочитать сегодня. Благодарю
  • Слова, які повністю відповідають моєму стану зараз
  • Как точно сказано. И только работа над собой и своим сознанием помогаем к этому прийти. Жаль, что большинство женщин так и не понимает, что когда два человека в отношениях, они становятся партнерами во многих вещах и мужчина это не спасательный круг
  • Моя мудрая
  • Отличный пост, прекрасные слова
  • Согласна на все 100
  • Золотые слова
  • Восхищаюсь вами
  • Санта,как все верно сказано, сколько мудрости в Ваших словах, в понимании в целом, истины. Вы космос

Напомним, Санта Димопулос рассказала о подводных камнях популярной диеты, которой придерживается Тина Кароль.

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Новости Украины певецСанта Димопулос
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