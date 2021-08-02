Можно смотреть вечно: Никита Добрынин растрогал невероятно нежным видео с сыночком

На видео одетый в белую рубашку Никита держит маленького Льва на руках лицом к себе и много раз трепетно целует его в носик, счастливо улыбаясь.

Ведущий никак не стал подписывать публикацию, лишь поставил сердечко.

"Любимые", - тут же отреагировала в комментариях его жена и мама малыша Даша Квиткова.

Подписчики остались в восторге от такой отцовской любви и засыпали Добрынина умиленными комментариями.